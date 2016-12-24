桃機突破4千萬人次 林全讚譽有加

林全肯定機場經營團隊的努力及成果。(范揚光攝)

行政院長林全上午參加桃園國際機場4千萬人次特展，林全致詞時表示，桃機旅運人次突破4000萬人次是歷史里程碑，並期待未來公務部門及桃機公司一起努力，提升服務品質，讓桃機成為世界一流的國際機場。

即使桃機在今年六月間發生淹水事件，林全對於管理團隊事後的應變及改善能力表示肯定，也充分證明各單位之間的默契及合作關係比以前更緊密，讓大家看見「桃園機場就是和以前不一樣」。

對於第三航廈的規畫，林全也勉勵相關單位將過去二航廈設計上的缺失列入考量，並向國外各大機場取經學習，相信20年後大家對三航廈的品質依舊稱讚不已。

(中時)