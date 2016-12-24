87年次役男 明年起出國先線上申請核准
元旦及春節連假即將來臨，近年來常有具備役男身分者，因為出國前未辦理役男申請出境手續，以致在出國當天到了機場，卻發生機場境管人員查驗具有役男身分而遭境管人員擋駕，無法出境，美好的出國計畫就此泡湯。
依據兵役法相關規定，尚未服役之役男若要出國，應於出國日前1個月內，持護照、身分證及印章向區公所兵役單位事先申請核准。高雄市政府兵役局表示，自106年1月1日起，民國87年次男子已屆19歲，具有役男身分，依法尚未服役的役男，如果要出國應經核准；不過，若於今年12月31日以前出境，出國並不需申請核准。
另內政部役政署業已建置「役男短期出境線上申請作業系統」，自26日起，無論是否在學，將開始受理役男線上申請短期出境，經系統查核無兵役管制情形者，即時通知核准出境，以達到全年365天，全天24小時服務。申請網址：https://www.ris.gov.tw/departure/。
另有關役男出國（包括留學、進修或觀光）的相關事宜，兵役局網站（http://mildp.kcg.gov.tw/）可供下載相關資訊，敬請大家多加利用。
(中時)
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