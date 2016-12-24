《富比士》雜誌推薦 7大最適合跨年亞洲城市
隨著距離2017年的日子愈來愈短，《富比士》雜誌（Forbes）也向眾人推薦7個最適合跨年倒數的亞洲城市，包含日本東京、泰國曼谷、新加坡、馬尼拉等都在榜單之內。如果想要來一次不同的異國跨年體驗，這7個城市會是你極佳的選擇。
據《富比士》雜誌報導，隨著2016年進入最後倒數計時階段，每年年終的重頭戲之一：跨年煙火與慶祝活動，一直都是各城市觀光旅遊的重點項目。《富比士》雜誌精選7個最適合跨年的亞洲城市，包含吉隆坡、曼谷、馬尼拉、曼谷、香港、首爾與東京。其中吉隆坡雙子星大廈（Petronas Twin Towers）、首爾塔（Seoul Tower）、新加坡金沙酒店（Marina Bay Sands）和香港維多利亞港（Victoria Harbour）的煙火、曼谷市區悅榕莊酒店（Banyan Tree）頂樓的月亮酒吧和東京的明治神宮（Meiji Shrine）與晴空塔都成為推薦的跨年去處。
從千禧年跨越至21世紀那年起，盛大的跨年活動就成為各國與各城市爭相展示的場合，盛大的煙火、知名歌手的大型演唱會以及周邊的商業活動，讓民眾享受快樂。然而，雖然台北未被選入推薦名單之內，不過擁有101大樓煙火美景的台北，今年也擁有不少跨年活動，維持不變的101煙火依然是主角，絕對不輸給其他7座城市。
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(中時電子報)
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