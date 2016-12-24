陳冠宇補請婚宴 嬌妻超甜美

旅日棒球好手陳冠宇（右）與老婆許智婷（左）舉行婚宴。（姚志平攝）

效力於千葉羅德海洋的旅日投手陳冠宇，今年初與交往6年的女朋友許智婷登記結婚，今天(24日)在W Hotel補請婚宴，席開近50席，包括王柏融、吳念庭、王維中、陳禹勳等眾多職棒球星都盛裝出席，現場眾星雲集。

陳冠宇透露，其實2014年自己還在橫濱隊時，就已計劃向女友求婚，「當時就已經準備好戒指，但是自己表現不那麼如意，季後又接到被釋出的通知，心裡想說，我真的能給她幸福、給她穩定的生活嗎？」

被橫濱釋出後，陳冠宇轉隊至羅德，隔年拿下日職生涯首勝，繳出不錯的成績單，陳冠宇也都把戒指隨身攜帶，就等適當時機向女友求婚，今年初順利娶回美嬌娘，老婆也在本季起隨他赴日生活。

有了老婆到日本陪伴的第1年，陳冠宇說：「在我想吃什麼的時候，她都會去幫我準備，做我喜歡吃的東西，讓我在日本不會餓到肚子。」老婆甚至趁陳冠宇練習時，瞞著他坐車到東京池袋買他最愛吃的皮蛋，「我回家一打開門，就看到我想吃的皮蛋瘦肉粥已經在桌上，很感動，希望每天都有這種驚喜。」

陳冠宇也曾在愛妻身體不適時，親自下廚煮麵，讓她很驚喜，許智婷說：「他竟然會煮東西給我吃，覺得好感動。」夫妻倆言談間藏不住甜蜜，而如今轉換成「人夫」身份，陳冠宇說：「希望自己可以爭氣一點，減輕她的壓力。」

對於明年目標，陳冠宇表示：「明年是滿重要的一年，希望她可以從一開始就來陪伴我，從春訓到球季結束，也希望自己明年能穩穩定定的，不要都待在二軍。中階段的目標則是經典賽，如果可以入選，希望可以為國效力。」

為迎接今天婚宴，陳冠宇透露，自己昨晚緊張到睡不著，今天到彩排時更緊張到胃痛，他笑說：「希望每件事都是順利的。」因羅德大嶺祐太昨日在沖繩舉行婚宴，隊友已事先告知陳冠宇，今天可能無法趕到現場，陳冠宇也說，回日本會再補請隊友們吃飯，然而今天仍有眾多國內球星到場，場面熱鬧。

(中時電子報)