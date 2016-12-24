學生著納粹服風波 總統府說重話 要求校方檢討並向相關國家致歉

新竹光復中學252班的學生打出標準的納粹架式參加遊行。(網路截圖)

新竹光復高中學生在校慶著納粹服表演，總統府說話了。總統府表示，請行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，並向相關國家致歉。

總統府指出，穿著納粹服裝表演，這是對曾經遭遇戰爭迫害苦難的猶太人民極其的不尊重，更是對近代人類歷史的無知。教育單位的責任，是要教導學生和平與多元的價值得來不易，自由的思想要建立在正義與尊重之上，而非放任不恰當的言行舉止。

總統府表示，這更代表了轉型正義的教育刻不容緩。請行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，並向相關國家致歉。

(集團連線報導)