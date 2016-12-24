Salomon越野跑》中國一哥閻龍飛 奪冠前先吃蚵仔煎
全台年度最大型越野賽事，Salomon X- Trail Run台灣站24日清晨7時桃園大溪鳴槍，共計近千人共襄盛舉。「中國越野一哥」閻龍飛首度登台21公里就以2小時12分09秒包辦冠軍和上坡王，Salomon旗下簽約台灣越野好手江晏慶，即便一度「撲街」手臂掛彩，仍不負重望以2小時13分08秒奪總排亞軍、國內第1。
「中國一哥」閻龍飛初次造訪寶島，賽前一晚就先品嘗過道地小吃「蚵仔煎」，鳴槍前也與江晏慶握手、先禮後兵。身為中國越野跑代表性人物，且是SALOMON國際隊伍選手，曾在The North Face國際越野賽奪冠的他，這回以賽代訓體驗台灣賽道。
閻龍飛說，「賽道設計、技術路段分配合理，且路邊景致也相當秀麗、還有湖畔可欣賞，與浙江地形頗為相似。」他笑說，「唯一就是天氣稍微熱了些。」
拿下首屆台灣站上坡王，倒是在閻龍飛意料之外，「我昨天才知道有這獎項，一開始原本跟著其他選手跑，但到了山上他們都讓我先走。」
一度落後到第5名，最後上演大逆轉衝到第2的台灣越野名將江晏慶，一完賽就直呼這一趟是「一波三折」。由於日前宜蘭100K超馬賽傷勢未癒，導致自己狀態不佳，一路跌跌撞撞、甚至在山徑「撲街」手臂傷痕累累，不過仍在最後一段公路超前原本第2的邱文孝，「真的是不到最後一刻，不知道誰贏。」
21公里女子組則由周玲君以3小時07分19秒封后，有「最強士官長」之稱的莊雅婷，則在14公里奪冠，「越野精靈」郭婉婷居亞軍，「最強上班族跑者」去年高雄全運會馬拉松奪銅的陳瑋琳，才在上周台北馬全馬奪亞軍，首闖越野馬就摘下季軍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。