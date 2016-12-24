Salomon越野跑》中國一哥閻龍飛 奪冠前先吃蚵仔煎

中國一哥閻龍飛同時囊括21K和上坡王冠軍。(林宋以情攝)

台灣越野好手江晏慶(前)21K奪亞軍。(林宋以情攝)

全台年度最大型越野賽事，Salomon X- Trail Run台灣站24日清晨7時桃園大溪鳴槍，共計近千人共襄盛舉。「中國越野一哥」閻龍飛首度登台21公里就以2小時12分09秒包辦冠軍和上坡王，Salomon旗下簽約台灣越野好手江晏慶，即便一度「撲街」手臂掛彩，仍不負重望以2小時13分08秒奪總排亞軍、國內第1。

中國一哥閻龍飛同時囊括21K和上坡王冠軍。(林宋以情攝)

「中國一哥」閻龍飛初次造訪寶島，賽前一晚就先品嘗過道地小吃「蚵仔煎」，鳴槍前也與江晏慶握手、先禮後兵。身為中國越野跑代表性人物，且是SALOMON國際隊伍選手，曾在The North Face國際越野賽奪冠的他，這回以賽代訓體驗台灣賽道。

閻龍飛說，「賽道設計、技術路段分配合理，且路邊景致也相當秀麗、還有湖畔可欣賞，與浙江地形頗為相似。」他笑說，「唯一就是天氣稍微熱了些。」

台灣越野好手江晏慶(左)與中國越野一哥閻龍飛賽前先禮後兵。(林宋以情攝)

拿下首屆台灣站上坡王，倒是在閻龍飛意料之外，「我昨天才知道有這獎項，一開始原本跟著其他選手跑，但到了山上他們都讓我先走。」

一度落後到第5名，最後上演大逆轉衝到第2的台灣越野名將江晏慶，一完賽就直呼這一趟是「一波三折」。由於日前宜蘭100K超馬賽傷勢未癒，導致自己狀態不佳，一路跌跌撞撞、甚至在山徑「撲街」手臂傷痕累累，不過仍在最後一段公路超前原本第2的邱文孝，「真的是不到最後一刻，不知道誰贏。」

21公里女子組則由周玲君以3小時07分19秒封后，有「最強士官長」之稱的莊雅婷，則在14公里奪冠，「越野精靈」郭婉婷居亞軍，「最強上班族跑者」去年高雄全運會馬拉松奪銅的陳瑋琳，才在上周台北馬全馬奪亞軍，首闖越野馬就摘下季軍。

(中時電子報)

Salomon X- Trail Run台灣站24日桃園大溪起跑。(林宋以情攝)

FOX主播侯以理也現身參與4K體驗賽。(林宋以情攝)