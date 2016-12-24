苓雅警防酒駕宣導 送「耶誕平安驚喜禮」

苓雅警酒駕大執法兼交通安全宣導送「耶誕平安驚喜禮」。（吳江泉翻攝）

苓雅警酒駕大執法兼交通安全宣導送「耶誕平安驚喜禮」。（吳江泉翻攝）

為維護市民耶誕節平安夜生命財產安全，高市警局於105年12月23、24、25日連續3日，動員警力強力大執法以防制酒駕，在轄區易發生酒駕事故地點及餐廳、酒店等附近路段為路檢重點，規畫實施縮減車道的路檢勤務，以汽車攔查取締為重點，及另置LED警示燈提醒駕駛人。

苓雅警分局長賈樂吉巧思準備「耶誕平安驚喜禮」，於105年12月23、24日連續2日員警在每個路檢點執行酒駕大執法同時，除善心向民眾宣導交通安全觀念，以有效防制酒駕交通事故外，並發送宣導民眾「聖誕平安驚喜禮」，並祝福佳節平安愉快，當下民眾收到「聖誕平安驚喜禮」，非常驚訝與喜悅，尤其在LED警示燈、反光器材襯托下，閃爍燈光很有過耶誕節氣氛，民眾也很感謝警方酒駕大執法與交通安全宣導，能讓市民平安歡樂過節，員警在與民眾良好互動同時，也拉近警民關係。

賈樂吉表示，因耶誕節適逢12月24、25日星期六、日例假日，民眾慶祝佳節歡聚時，常飲酒助興，為維護市民平安夜生命財產安全，以有效防制酒駕，於105年12月23、24、25日連續3日特別規畫酒駕大執法，亦同時於12月23、24日連續2日交通安全宣導送「聖誕平安驚喜禮」，善心叮嚀市民要注意交通安全，並加強宣導「酒後不開車」，建立酒駕零容忍觀念，酒後請選擇「指定駕駛」或「搭乘計程車返家」等方式返家等，以避免酒後開（騎）車之危險行為，讓市民平安歡樂過節。

(中時)