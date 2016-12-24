北車捷運意外 幼童卡在月台跟列車間隙

台北捷運公司今天表示，中午發生一名兩歲幼童卡在捷運北車的月台跟列車間隙，案發後，站長和家長先拉出幼童，站務人員也通報警消，初步了解幼童無明顯外傷。

北捷說，中午12時許獲報，在捷運台北車站往淡水的車站月台上，有一名幼童卡在月台跟列車間隙，站長和站務人員發現，隨即協助家長救出幼童，並通報警消，初步了解，幼童無明顯外傷。1051224

(中央社)