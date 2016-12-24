起重傳奇胡鵬飛告別式 車隊大陣仗送行
啟德機械起重工程公司創辦人胡鵬飛日前逝世，今天在啟德公司舉行告別式，公祭後由數十台重機械大陣仗隨行，送他最後一程，場面壯觀。
胡鵬飛的告別式今天上午在新竹縣寶山鄉啟德公司舉行，包括130噸至800噸的吊車群，以及拖車、卡車等數十台大型車輛組成車隊，伴隨他走完人生最後一段路。
送行車隊浩浩蕩蕩從啟德公司出發，沿途經過新竹科學園區、新竹市區光復路等，並繞至胡鵬飛晚年居住處「天宏宮」，向其篤信供奉的瑤池金母做最後告別，再轉往新竹生命紀念園區，沿途吸引路人目光，場面相當壯觀。
現任啟德公司董事長、也是胡鵬飛的兒子胡漢龑於臉書PO文表示，心中有千萬般不捨，終究要送朝夕相處56年的老爸最後一程，感謝所有兄弟、朋友、同仁幫忙，讓告別式圓滿，奠儀禮金將全數捐贈給消防局添購救護車，幫助挽救更多寶貴的生命。
人稱「吊車大王」的胡鵬飛，8日在台北馬偕醫院病逝。空軍士官長退役的他，從小就愛在黃埔江畔看吊車作業，在台灣創辦啟德機械起重工程公司，靠獨門技術與大膽投資，成為台灣、亞洲地區吊車運輸事業界泰斗，可謂一代傳奇。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。