起重傳奇胡鵬飛告別式 車隊大陣仗送行

啟德機械起重工程公司創辦人胡鵬飛日前逝世，今天在啟德公司舉行告別式，公祭後由數十台重機械大陣仗隨行，送他最後一程，場面壯觀。

胡鵬飛的告別式今天上午在新竹縣寶山鄉啟德公司舉行，包括130噸至800噸的吊車群，以及拖車、卡車等數十台大型車輛組成車隊，伴隨他走完人生最後一段路。

送行車隊浩浩蕩蕩從啟德公司出發，沿途經過新竹科學園區、新竹市區光復路等，並繞至胡鵬飛晚年居住處「天宏宮」，向其篤信供奉的瑤池金母做最後告別，再轉往新竹生命紀念園區，沿途吸引路人目光，場面相當壯觀。

現任啟德公司董事長、也是胡鵬飛的兒子胡漢龑於臉書PO文表示，心中有千萬般不捨，終究要送朝夕相處56年的老爸最後一程，感謝所有兄弟、朋友、同仁幫忙，讓告別式圓滿，奠儀禮金將全數捐贈給消防局添購救護車，幫助挽救更多寶貴的生命。

人稱「吊車大王」的胡鵬飛，8日在台北馬偕醫院病逝。空軍士官長退役的他，從小就愛在黃埔江畔看吊車作業，在台灣創辦啟德機械起重工程公司，靠獨門技術與大膽投資，成為台灣、亞洲地區吊車運輸事業界泰斗，可謂一代傳奇。1051224

(中央社)