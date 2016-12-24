電影長城將在港上映 口碑受關注

在2016年底結束前，據說是中國大陸電影史上最大投資的電影「長城」將會在香港上映，口碑和票房均受關注。

綜合港媒報導，「長城」的製作費高達1.5億美元，是美國和大陸合拍的史詩式歷史奇幻動作片，由大陸導演張藝謀執導，而這也是他執導的首部英語電影和3D電影。

電影演員有美國的麥特戴蒙（Matt Damon）、香港的劉德華、台灣的彭于晏、大陸的景甜和張涵予等，陣容鼎盛。

麥特戴蒙在片中飾演外國兵團，他來到中國後，發現某段萬里長城竟然有數十萬大軍鎮守，這些守軍不是抵禦外敵，卻是對付一種異獸，於是他也加入戰鬥。

據報導，「長城」於16日起在大陸上映，首週票房達到人民幣4.6億元，相當不錯。

綜合大陸媒體的報導，電影評論者和網友對於「長城」有不同看法，有人覺得這是大陸年度大片，對挽救今年不振的電影市場有助力。

但就電影風格言，有人批評電影已失去張藝謀的風格，也沒有中國元素，只是好萊塢大片的翻版，是「舶來品」。1051224

(中央社)