馬泰印尼簽本幣結算備忘錄 盼推動貿易

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馬來西亞、印尼與泰國3國的中央銀行昨天簽署本幣（3國各自貨幣）結算框架雙邊諒解備忘錄，期盼未來3國能打破貿易堡壘，直接以本幣結算貿易和投資。

三國中行發布聯合聲明表示，大馬國家銀行總裁穆罕默德．伊布拉欣（Muhammad Ibrahim）、泰國中央銀行總裁威拉泰（Veerathai Santiprabhob）與印尼中央銀行總裁阿古斯（Agus Martowardojo）昨天在泰國曼谷簽下這個協議，象徵三國的金融貿易結構又往前跨一步。

聲明說，大馬央行與泰國央行因曾在今年初達成類似協議，而目前透過印尼央行的加入，將更有效促進三國間的經濟和金融活動，並透過降低交易成本和強化貿易與投資的結算，有利推動三國的商業活動。

尤其當前全球金融市場震盪，這項協議能為商家貿易結算提供更多貨幣選擇，也將為東協經濟共同體（AEC）廣泛使用在地貨幣鋪路，並促進區域外匯和現金市場進一步發展，從而支撐更廣泛的經濟與金融整合。

聲明強調，這項協議是三國央行努力促進金融市場秩序的機構和政策框架，以及有效管理金融風險的一部份，而協議也能讓各國進出口商透過本幣進行貿易和投資結算，本幣金融產品需求增加也將有利深化區域金融市場，從而更好地管理外匯風險，強化經商成本效率。1051224

(中央社)