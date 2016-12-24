馬泰印尼簽本幣結算備忘錄 盼推動貿易
馬來西亞、印尼與泰國3國的中央銀行昨天簽署本幣（3國各自貨幣）結算框架雙邊諒解備忘錄，期盼未來3國能打破貿易堡壘，直接以本幣結算貿易和投資。
三國中行發布聯合聲明表示，大馬國家銀行總裁穆罕默德．伊布拉欣（Muhammad Ibrahim）、泰國中央銀行總裁威拉泰（Veerathai Santiprabhob）與印尼中央銀行總裁阿古斯（Agus Martowardojo）昨天在泰國曼谷簽下這個協議，象徵三國的金融貿易結構又往前跨一步。
聲明說，大馬央行與泰國央行因曾在今年初達成類似協議，而目前透過印尼央行的加入，將更有效促進三國間的經濟和金融活動，並透過降低交易成本和強化貿易與投資的結算，有利推動三國的商業活動。
尤其當前全球金融市場震盪，這項協議能為商家貿易結算提供更多貨幣選擇，也將為東協經濟共同體（AEC）廣泛使用在地貨幣鋪路，並促進區域外匯和現金市場進一步發展，從而支撐更廣泛的經濟與金融整合。
聲明強調，這項協議是三國央行努力促進金融市場秩序的機構和政策框架，以及有效管理金融風險的一部份，而協議也能讓各國進出口商透過本幣進行貿易和投資結算，本幣金融產品需求增加也將有利深化區域金融市場，從而更好地管理外匯風險，強化經商成本效率。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。