藍8縣市北京拚觀光 沒霧霾成賣點
泛藍8縣市今天起在北京推廣農特產和觀光。花蓮縣長傅(山昆)萁說，歡迎大陸民眾到台灣避寒、享受沒霧霾的天氣。南投縣長林明溱則希望，每半年在大陸一個省市辦農特產展銷會。
「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」24至26日在北京展覽館舉行。這次展會有176個攤位，參展縣市端出茶葉、高粱酒、有機米、貢丸和香腸等台灣特產，並宣傳各地觀光。
中國國民黨副主席陳鎮湘在開幕式致詞時說，希望北京民眾除了享受來自台灣的水果和熱情，更以具體行動到台灣觀光。「我們相信，兩岸同胞只要我們觀念一致、目標一致，沒有過不了的火焰山。」
傅(山昆)萁受訪時說，北京氣溫只有攝氏零下6度，希望想避寒的大陸民眾可到台灣走走。「我們有最好的觀光、醫療和各方面健康的品質，還有最好的氣候，同時有沒有霧霾的天氣。」
對於政府呼籲兩岸交流不該分藍綠，傅(山昆)萁表示，歡迎大陸民眾到台灣任何地方觀光，但也希望台灣各地首長秉持熱忱歡迎的心，不要以任何意識型態對待大陸民眾。
林明溱表示，希望大陸各省市也能比照北京舉辦這類展會，泛藍8縣市都非常願意配合，期盼每半年在大陸一個省市辦農特產展銷會，相信會非常成功。
愛喝凍頂烏龍茶的陳先生在展場受訪說，很喜歡台灣的茶葉，之前到台灣也有買，聽說這次展銷會有賣台灣茶葉，便和家人一起參觀。
李小姐則說，台灣8縣市來北京辦展感覺太少，可以再多一點縣市，選擇才比較多，銷量也應該會更好，畢竟台灣茶葉、工藝品等都很精緻，價格也實在，在大陸很受歡迎。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。