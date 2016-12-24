錦榮又弄錯？婚後並非要求「冠夫姓」

錦榮和蔡依林4年戀情日前告吹。（圖／中時資料照片）

天后蔡依林（Jolin）和錦榮（Vivian）的4年「VJ戀」日前畫下句點，錦榮日前接受專訪表示，自己在婚姻上是傳統的人，希望對方能做到「冠夫姓、婚戒不離手、財產共有」，事後他解釋因中文不好說錯，就他的觀念來說，夫妻婚後仍屬個體，財產應分開，今(24日)媒體則報導，不只財產共有說錯，恐怕連「冠夫姓」這項，錦榮或許也說錯了？

據《必PO TV》報導，錦榮當下要說的應該是在美英、日本常見傳統的「用夫姓」或「從夫姓」制度，實例如柯林頓夫妻、麻衣嫁給王泉仁後改為王麻衣、李靚蕾嫁給王力宏後改為王靚蕾等，是女方從直接改成男方的姓氏，而所謂的「冠夫姓」，則是在本來的姓名加上男方的姓氏，例如蔣宋美齡、蔣方智怡等。

但就大眾一般人的觀念而言，冠夫姓一詞直接會聯想到的便是將原有姓刪掉，改從男方姓的作法，紐西蘭長大的錦榮若說錯，也算無可厚非。

(中時電子報)