阿里山森鐵爭取世界遺產 台印簽意向書
我國駐印度大使田中光與印度台北協會會長史達仁，今天一起簽署遺產鐵路合作意向書，象徵阿里山森林鐵路登錄世界文化遺產邁出一大步。
「我國與印度簽署鐵路遺產合作意向書暨阿里山森林鐵路104週年慶」活動，今天在阿里山森林鐵路嘉義車庫園區舉行，除了田中光、史達仁外，農委會副主委翁章梁、林務局長林華慶及副局長楊宏志等人到場共襄盛舉。
田中光與史達仁一起簽署遺產鐵路合作意向書，田中光認為，這一份意向書象徵推動南向政策又邁出一大步，同時藉由雙方政府部門相關領域的合作計畫，帶動更多民間企業的交流契機。史達仁則高興雙方的關係發展得越來越好。
翁章梁表示，聯合國教科文組織（UNESCO）共登錄5條世界文化遺產鐵路，皆是登山鐵路，在印度境內就有3條，其特質可以歸納出5大項工法，其中阿里山森林鐵路就具備其中4項，與世界各登山鐵路相比，絕不遜色。
翁章梁指出，雙方簽署合作意向書後，農委會林務局與印度鐵道部遺產鐵路總處將加強合作交流計畫，包括在鐵路技術與行銷觀光宣傳等議題，未來林務局將學習印度成功登錄世界文化遺產的經驗，向世界發聲，以阿里山森林鐵路成為台灣第1個列入世界文化遺產項目為目標努力。
配合阿里山森林鐵路104週年慶活動，田中光與史達仁一行人特地搭乘蒸汽火車，坐在所牽引的檜木車廂內，從車庫園區至北門車站。1051224
(中央社)
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