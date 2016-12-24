印度修訂規定 促優步等行業更發展

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印度政府最近修訂交通運輸管理規則，同意讓優步（Uber）和Ola這種行動網路叫車服務公司可合法推出共乘服務及在合理範圍調整價格，促進行業發展。

雖然優步在許多國家受到計程車業者抗議與壓力，還有管理上的考量，遭到許多國家當局禁止，但在印度卻鼓勵這種行動網路叫車新興行業的發展與繁榮。

為此，印度交通運輸與公路部門最近修訂交通運輸業管理規則，允許Ola、優步等公司可根據需求，在午夜12時到凌晨5時進行夜間加成的上調價格政策，最高價格可以達最低價格的4倍。

但新修規定要求，優步、Ola等公司不能在突發狀況等高峰期調高價格，因為這損害乘客權益。

印度交通當局在一份聲明中表示，行業創新永遠領先政府監管，但當優步之類的公司不斷創新，「擾亂」市場秩序時，政府必須及時調整相關政策，便於對新興行業進行必要監管。

印度政府在修訂規則時，也撥款促進車輛共乘業務發展，敦促各省推廣共乘服務，因為這不但讓國民享受便捷經濟的乘車方案，也能解決閒置的私人車輛問題，還有交通堵塞問題。

在新德里政府試行單雙車號車輛限行政策時，Ola和優步都曾在一些印度城市推出共乘服務，但由於受限印度相關政策，這項業務進展緩慢，優步甚至在一些城市停止共乘服務。

Ola營運長吉夫拉吉卡（Pranay Jivrajka）在一份聲明中指出，印度交通運輸與公路部門最近推出管理規則，在交通外出共享領域有前瞻性進步意義，這滿足印度不斷成長的流動性需求，對印度交通行業很有助益。1051224

(中央社)