納粹風波 德國在台協會：納粹代表蔑視人權
新竹光復高中學生在校慶時穿著納粹服飾，並手持納粹旗幟，引發各界震驚與批判。德國在台協會也透過官方臉書發表聲明，表達遺憾。
德國在台協會聲明全文：
得知新竹一校慶活動中，展示納粹標誌，我們感到震驚。納粹統治期間，歐洲百萬人遭到迫害與殺害。猶太人大屠殺，可算是人類史上最可惡的犯罪行為之一。很遺憾地，顯然學生們並不了解，納粹的標誌所代表的意義就是蔑視人權與壓迫。
Mit Erschrecken haben wir das Zurschaustellen von Nazisymbolen und -uniformen während eines Schulfests in Hsinchu zur Kenntnis genommen. Während der Naziherrschaft sind in Europa Millionen Menschen verfolgt und ermordet wurden. Der Holocaust zählt zu den abscheulichsten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit.
Es ist bedauerlich, dass den Schülern offenbar nicht bewusst war, dass diese Nazizeichen Menschenverachtung und Unterdrückung symbolisieren.
(中時)
文章來源：德國在台協會臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。