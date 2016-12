納粹風波 德國在台協會：納粹代表蔑視人權

新竹光復中學252班學生與納粹旗幟合影。(網路截圖)

德國在台協會透過官方臉書發表聲明,表達遺憾。(圖截自臉書)

新竹光復高中學生在校慶時穿著納粹服飾,並手持納粹旗幟,引發各界震驚與批判。德國在台協會也透過官方臉書發表聲明,表達遺憾。

德國在台協會聲明全文:

得知新竹一校慶活動中,展示納粹標誌,我們感到震驚。納粹統治期間,歐洲百萬人遭到迫害與殺害。猶太人大屠殺,可算是人類史上最可惡的犯罪行為之一。很遺憾地,顯然學生們並不了解,納粹的標誌所代表的意義就是蔑視人權與壓迫。

Mit Erschrecken haben wir das Zurschaustellen von Nazisymbolen und -uniformen während eines Schulfests in Hsinchu zur Kenntnis genommen. Während der Naziherrschaft sind in Europa Millionen Menschen verfolgt und ermordet wurden. Der Holocaust zählt zu den abscheulichsten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit.

Es ist bedauerlich, dass den Schülern offenbar nicht bewusst war, dass diese Nazizeichen Menschenverachtung und Unterdrückung symbolisieren.

