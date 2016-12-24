車禍「撞」出3.5萬顆一粒眠 毒蟲警所呼呼大睡

呂姓毒蟲發生車禍，遭警方查獲車上的3.5萬顆一粒眠。（蔡依珍攝）

桃園警方處理車禍查獲3.5萬顆一粒眠。（蔡依珍攝）

「撞」出千萬毒！呂姓毒蟲23日深夜駕車撞上前方BMW，頻頻想私了，警察到場還說：「不用勞煩警察大人！」緊張神色讓員警起疑，探頭不但在副駕駛座發現安毒，後座更大辣辣地放著3.5萬顆一粒眠、2.75公斤安毒原料、子彈等，市價破千萬。

呂男見逃不了，乖乖被逮，卻矢口否認販毒，辯稱「全都是自己要用的」，子彈也是「別人丟到我車上」，自承因神經緊繃已3天沒睡，精神不濟才會發生車禍，帶回派出所後隨即呼呼大睡。

警方認為呂的供詞避重就輕，懷疑是想趁耶誕夜狠撈一筆，卻栽在車禍，訊後依違反毒品、槍砲罪嫌移送桃園地檢署偵辦，也將擴大追查毒品及子彈來源。

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(中時)