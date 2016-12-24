SBL》(特稿) 裁判問題真的無解了嗎

SBL裁判問題如今看來，確實真的無解了。(中華籃協提供)

儘管面臨球星接連出走對岸，SBL本季人氣與票房卻難得呈現回升現象，可惜長年以來的裁判問題再現，23日達欣與勇士之戰，更清楚曝露SBL裁判缺乏客觀、中立與公正等應有態度，就以目前裁判制度來看，這些問題恐怕暫時無解。

光看達欣與勇士比賽末節，裁判帶著個人情緒去吹技術犯規，甚至尺度明顯偏向一邊，造成末節雙方犯規次數，呈現11比3懸殊差距，包含達欣被吹3次技術犯規，更別提出現球員球鞋掉了，裁判鳴哨暫停比賽的可笑場面。

但最荒誕的情況，還是賽後裁判與技術委員判定蘇翊傑並非被吹2次技術犯規驅逐出場，他的第2次技犯應算板凳席(因為他被換下場)，事實上，這根本是為了避免達欣提出禁賽申訴，引發更多場外糾紛的「鬼扯」判決。

其實要吹技術犯規的界線相當模糊，通常要看每個裁判各自底線，只是SBL實在太常出現同樣動作，卻有不同吹判的爭議判決，舉例來說，教練衝到紀錄台前抗議，或是球員、教練咆哮裁判，每場比賽幾乎都會出現，技犯卻不一定。

無論如何，裁判只是籃球場上維持公平競爭的「配角」，真正的「主角」應該還是那些辛苦練球，且在場上拚戰的球員，以及領軍的教練、球隊職員等人，裁判不該利用自己哨音，去影響一場比賽的公平性與流暢性，這簡直本末倒置。

SBL裁判問題無解主因，還是沒有獎懲制度，吹好的與吹爛的裁判，同領一樣薪資，反正就算被禁吹，還是可吹HBL、UBA，甚至菜市場盃，完全不痛不癢，老實講，就連上季所謂「挑戰」成功要被禁吹，有否執行也只有老天知道。

裁判老師們最常掛在嘴邊的話，就是他們幾乎全部都是兼職，不少人都在忙著正職之餘，來吹SBL賽事，況且他們也是一般人，難免都會出錯，可是到底有多少裁判膽敢自誇，自己每場比賽都吹的客觀、公正與中立呢？

當前SBL裁判已成各隊與媒體討伐對象，可是他們會改變嗎？答案是否定的，SBL打14個球季以來就這樣，恐怕也沒可能在此時真正做出改善方案，所以接下來就很明顯，等到這次「風頭」過後，裁判問題就繼續擺著爛吧！

(中時電子報)