高雄警破獲私種大麻 驚嘆像聖誕樹林

警方查獲大麻樹。（吳江泉翻攝）

嫌犯在房間內種植大麻樹。（吳江泉翻攝）

有槍砲、竊盜、毒品等刑案紀錄的30歲王姓男子與25歲蔡姓女友，自10月起共同在蔡女位於高雄市大寮區仁勇路小巷內4樓透天厝民宅室內種植大量大麻樹，最近準備販售牟利，高市楠梓警分局成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官楊瀚濤指揮，會同旗山分局及林園分局共同偵辦，經數日密集跟監蒐證，持法院核發之搜索票在全國同步掃蕩毒品專案期間執行查緝，果然在該處透天厝3樓房間內當場查獲大麻樹15株、大麻葉烘乾成品0.79公克、燈具、燈泡、架子、澆水器、溫度計、肥料、風扇、除濕機、電源開關計時器、行動電話等贓證物，帶案偵辦。

警方攻堅進入現場時發現，室內大麻株生長情形十分高大及茂盛，空氣中有一股特殊濃厚的青草味，一般大麻株約100至150公分高度，而該案每株高度均有200多公分以上，都比員警身高還高，在國內實屬罕見，就彷彿置身於大麻樹森林內，加上現場的植栽設備，員警說，今年過了個另類的平安夜，彷彿置身大麻聖誕樹林中。

員警第一次感受到大麻芬多精，但均不願久留，怕會有過度「提神」的效果。王嫌遭警方逮捕後供稱，自己工作所得無法滿足生活所需，入不敷出，一直懷有發財夢，於是在網路上蒐尋種植大麻的知識與技術後，先在國外網站向不知名的人士購買大麻種子，經過多次試驗後，終於成功培育出國內罕見高達200多公分的大麻樹，前幾天並已試用過自製烘乾的大麻葉捲菸，最近剛準備大量收成就遭警方查獲，初估市價約值新台幣200萬元，警方將王、蔡2嫌依違反毒品危害防制條例製造毒品罪嫌移送法辦。

楠梓分局長陳百祿表示，大麻在國外部分國家地區雖不違法，但在國內仍屬第二級毒品，若有製造或販賣行為最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，單純施用則處3年以下有期徒刑，而毒品犯罪禍國殃民，此次破案展現警方打擊毒品犯罪的決心，並籲請民眾知有毒品犯罪線索請立即通知警方，楠梓分局將持續動員所屬強力掃蕩毒品，保障市民一個乾淨、安全、宜居的生活環境。

(中時)