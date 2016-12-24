高中生扮納粹 府要行政部門追校方責任

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中學生在校慶穿上納粹服裝引爭議，總統府今天表示，這代表轉型正義的教育刻不容緩；請行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，並向相關國家致歉。

有網友在PTT爆料，新竹光復中學在校慶活動中，有班級穿上納粹軍裝，揮舞納粹旗幟，更製作出虎式坦克的模仿品。

總統府下午表示，這是對曾經遭遇戰爭迫害苦難的猶太人民極其的不尊重，更是對近代人類歷史的無知。

總統府表示，教育單位的責任，是要教導學生和平與多元的價值得來不易，自由的思想要建立在正義與尊重之上，而非放任不恰當的言行舉止。

總統府指出，這更代表了轉型正義的教育刻不容緩；請行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，並向相關國家致歉。1051224

(中央社)