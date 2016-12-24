羅智強表態 三階段投入台北市長選舉

前總統府副秘書長羅智強今天宣布3階段投入台北市長選舉，明年底前，臉書粉絲專頁衝破100萬的「超高門檻」，爭取社群認同，達標就參選。

羅智強表示，第一階段，「強往直前：一個人的初選」。設定明年底前，臉書粉專衝破100萬的「超高門檻」，爭取社群認同，達標就參選。

第二階段，他說，「強棒出擊：尋找國民黨最強棒」。投入國民黨初選，尋覓國民黨的團結公約數，尋找國民黨的勝選最強棒，若最強棒是自己就「當強不讓」，若是別的優秀同志就「強力相挺」。

第三階段，羅智強表示，「強越關山：找回台北建設、台灣正道、兩岸和平」。投入大選，發起三個找回運動，要把台北失去的建設、台灣失去的正道、兩岸失去的和平找回來。1051224

(中央社)