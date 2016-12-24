被酸不夠紅！王思聰回一句話 炫富成功了

被酸不夠紅，王思聰回一句話又炫富成功。（圖／取材自鋼小俠微博）

大陸富豪王健林獨子王思聰，因身分特殊、生活奢華，被女粉絲暱稱為「國民老公」，王思聰常因快言快語登上媒體版面，而他這回被問到是否與網紅「虹橋一姐」合照，王思聰秒回沒有，沒想到他被酸不夠紅，隨後王思聰則說：「我降的是商務機樓就是私人飛機的那個通道」。

「虹橋一姐」長期在上海虹橋機場追星，與她合照還成為明星人氣指標，王思聰日前上節目表示沒有與虹橋一姐同框過，主持人則酸他「那你還不夠紅啊！」對此，王思聰則表示，他是搭的機種不同，走的是屬於私人飛機通道。

但事實上王思聰其實與虹橋一姐同框過，還被男星陳赫在微博貼出兩人同框照，調侃「你還是太年輕，服嗎？他不是虹橋一姐。他是虹橋本身。」讓王思聰直呼「服了...」。

(中時電子報)