納坦增強成強颱 下周全台有雨

納坦增強為強颱。（圖片來源：氣象局）

今年第26號颱風納坦，已於今（24）天早上增強圍強烈颱風，氣象局評估，下周二、下周三受到颱風外圍雲系影響最顯著，再加上下周二起，又有一波東北季風增強，下周又是全台有雨的濕冷天氣。

12月強颱偏少，但也並非不曾發生，氣象局預報中心預報員顏增璽指出，1993年、1994年、1997年、2001年、2002年、2014年都曾經有過，但是從1951年氣象局有颱風觀測紀錄以來，還未曾有過12月的強颱侵台。

而納坦雖然也不會侵台，但還是可能為台灣帶來水氣，預估會在下周一穿過菲律賓中部後，下周二來到南海，致使下周二、三全台有雨，其中桃園以北、宜蘭、高屏、台東可能有較明顯的短暫雨。

明天清晨天氣仍涼，白天之後至周一，東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫回升較為明顯，會來到26~28度，其他地區高溫也會回升2~3度；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及北部山區仍有些局部短暫雨。

下周二到下周四，另波東北季風增強，各地氣溫再度下降；加上颱風外圍雲系移入，水氣增加，各地轉為較為濕冷的天氣，除了北部、東半部及南部地區有短暫雨之外，其他地區也會有局部短暫雨，降雨程度則有待觀察。

下周五仍受東北季風影響，各地仍是偏涼的天氣，北部及東半部地區仍有短暫雨，中南部則為多雲的天氣，一直要到下周日天氣才會回暖。

(中時)