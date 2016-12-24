車禍肇逃沒酒駕 卻查出是通緝犯

李姓男子（左）車禍肇逃沒酒駕卻查出是通緝犯。（吳江泉翻攝）

54歲李姓男子因背負通緝罪名，開車在高市苓雅區四維四路與永泰路口發生車禍，肇事者連撞3台自小客車，導致其中1台自小客車女駕駛受傷送醫，苓雅警分局成功路派出所警員賴睿洋、顧玉光循線至附近找到肇事逃逸者，隨即將李男帶返所偵辦，酒測值為0 MG/L。

警方正懷疑沒酒駕為何要逃，在查證身分時，認為該男子提供之身分證字號有問題，其照片似乎不太吻合其臉部特徵，而該男子不斷閃爍言詞，更啟人疑竇，然而該男子矢口否認，堅持自己便是相片本人。

經派出所巡佐吳鴻澤詢問該男子既然沒喝酒開車，為何要逃？該男子啞口無言，吳巡佐再告知若有說謊，恐再背一條偽造文書之罪，既然事情已發生，就該好好面對司法之審判，李男總算放下心防，坦承之前提供的身分證字號為其親哥哥所有，經警察仔細查證，果不其然，原來該男子身上扛著2條詐欺通緝(99年基隆地檢通緝、100年高雄地檢通緝)，無怪乎當下未酒駕，卻心虛肇事逃逸，該男子直呼逃了6年，對於親哥哥的資料已倒背如流，每次碰上警方臨檢，總是能順利過關，未料這次竟然自找麻煩，又碰上警方細心查證，只能說賊星該敗，警方依規定逮捕移送地檢署偵辦。

(中時)