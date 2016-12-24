郭泓志一月赴美自主 今擔任南英總教練

郭泓志(左)今出席南英OB賽，還玩起兩人三腳場面有趣。(周鎮宇攝)

南英商工今舉行棒球OB賽，將畢業球員分成78年次以前的壯年組，與78年次以後的年輕組，前獅隊投手郭泓志擔任起壯年組總教練，賽前還苦惱先發打序，不過他笑笑回應：「還好啦，人到就好了。」

郭泓志10月底開刀治療右肩傷勢，他回應，一直有在丟球，目前只是右肩在接球上有些問題，左手沒有大礙，一直都可以投球。

今年遭到獅隊釋出，目前是否由其他球團接觸，郭泓志說，還沒有，目前還沒進行到那裏，自己則是預計一月初前往美國費雪進行自主訓練。

今年擔任OB賽壯年組總教練，郭泓志笑說，還好啦，人到就好，其它大家都會處理，而今年也特別安排兩人三腳活動，考驗畢業校友默契，郭泓志也下去擔任第一棒，參加比賽

(中時電子報)