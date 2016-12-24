穀保OB賽對決陳冠宇 王柏融：任他宰割了

旅日棒球好手陳冠宇（右）24日補辦婚宴，穀保家商學弟、桃猿隊王柏融（左）出席祝福，兩人明天則將在首屆穀保OB賽上演投打對決。中央社記者張新偉攝 105年12月24日

首屆穀保家商OB賽將在25日登場，旅日球員陳冠宇和中職年度MVP王柏融這兩名學長、學弟，將再度上演投打對決，掀起話題。繼年初「亞洲門戶交流賽」後賽再度對上陳冠宇，王柏融笑說：「任他宰割了啊。」

陳冠宇和王柏融都畢業於穀保家商，相差2屆，兩人畢業後也都維持聯繫，今年初王柏融所屬的桃猿隊赴石垣島，與陳冠宇所屬的羅德進行交流賽，兩人如願進行投打對決，王柏融纏鬥到滿球數後，最終擊出滾地球出局。

明天的穀保OB賽，王柏融將擔任白隊開路先鋒，將對決到藍隊先發投手陳冠宇，對此陳冠宇笑說：「上次我解決他，這次他就算打安打也沒關係，一人一次剛剛好。」

而王柏融也先退一步，「明天我任他宰割了啦，現在還沒開始技術的訓練，都是以體能和重量為主。」但他不忘賣個關子，「搞不好我會偷點喔。」

今天才舉行完婚宴，明天馬不停蹄參與首屆穀保OB賽，陳冠宇笑說不會累，並預告「明天絕對會有秘密武器。」要大家好好期待OB賽，他也以校友身份提到，「來穀保真的什麼都不用擔心，也希望往後OB賽都可以辦得這麼盛大。」

(中時電子報)