穀保OB賽對決陳冠宇 王柏融：任他宰割了
首屆穀保家商OB賽將在25日登場，旅日球員陳冠宇和中職年度MVP王柏融這兩名學長、學弟，將再度上演投打對決，掀起話題。繼年初「亞洲門戶交流賽」後賽再度對上陳冠宇，王柏融笑說：「任他宰割了啊。」
陳冠宇和王柏融都畢業於穀保家商，相差2屆，兩人畢業後也都維持聯繫，今年初王柏融所屬的桃猿隊赴石垣島，與陳冠宇所屬的羅德進行交流賽，兩人如願進行投打對決，王柏融纏鬥到滿球數後，最終擊出滾地球出局。
明天的穀保OB賽，王柏融將擔任白隊開路先鋒，將對決到藍隊先發投手陳冠宇，對此陳冠宇笑說：「上次我解決他，這次他就算打安打也沒關係，一人一次剛剛好。」
而王柏融也先退一步，「明天我任他宰割了啦，現在還沒開始技術的訓練，都是以體能和重量為主。」但他不忘賣個關子，「搞不好我會偷點喔。」
今天才舉行完婚宴，明天馬不停蹄參與首屆穀保OB賽，陳冠宇笑說不會累，並預告「明天絕對會有秘密武器。」要大家好好期待OB賽，他也以校友身份提到，「來穀保真的什麼都不用擔心，也希望往後OB賽都可以辦得這麼盛大。」
(中時電子報)
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