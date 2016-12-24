花蓮七星潭道路拓寬恐影響生態 公民集資登報抗議
「我們很在乎，七星潭不再是記憶中的樣子。」花蓮公民團體「幸福193聯盟」23日刊登報紙頭版廣告，白底藍天標題和美麗海灣照片上方，列出193北段拓寬規劃「前寬後窄」示意圖和爭議焦點，訴求保留七星潭美好環境與悠閒單車道，並期待透過廣告「還花蓮人知的權利」。
廣告邀請民眾參與下周一（26）的審查會議，或致電民代、立委與主管機關，關心拓寬案對七星潭的影響。幸福193聯盟近日也透過募資平台專案，尋求持續刊登廣告，請全民守護七星潭及全台最美的縣道193，為花蓮民眾提供拓寬案更明確而全面的資訊。
幸福193聯盟指出，縣道193北段環境影響差異分析報告審查會議定於下週一（12/26）15時在花蓮市中美路68號（環境永續教育中心）舉行；民眾可致電民代、立委，或縣民專線1999、中央主管機關公路總局（02-23070123），關心拓寬案進展及影響。
(中時)
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