疑車禍腦受創加賠償 女學生校園跳樓亡

就讀基隆市經國管理暨健康學院1名林姓女學生，疑因車禍傷到腦部身體狀況不佳，加上對方要求賠償，今天上午跨越學校中正樓欄杆跳樓身亡，現場並遺留紙條透露輕生念頭。

校方表示，林女上午第一節在經國樓下課離開教室後就不知去向，校方在上午10時40分接獲裝潢工人通報，前往察看發現林女倒臥血泊，已氣絕身亡。

校方隨後搬來3個書櫃在遺體四周遮蔽，並在遺體蓋上布幔，避免來往學生受到驚嚇，警方也到場拉起封鎖線，林女的母親、舅舅獲報趕抵現場，看見女兒成了冰冷的遺體悲痛不已。

據了解，家住新北市板橋的22歲林女，就讀進修專校幼保科一年級，每週六才會通勤到校上課，林女之前曾因發生車禍傷到腦部在家休養，當時學校發給6000元急難救助金，今年復學後，雖然說話和行動正常，但臉上留下疤痕，情緒起伏也較大，但期間並未接受過校方輔導。

根據現場遺留紙條，警方推測林女可能因車禍傷到腦部等處，復原狀況不佳，加上對方要求賠償金等原因，才會一時想不開萌生去意，現已初步排除他殺嫌疑。

由於林女輕生前曾和1名同學吐露心聲，但該名學生目前情緒激動，校方現正在安撫，將等學生情緒平穩後，再進一步了解事故發生原因，平日和同學相處融洽的林女，今天晚間原本和同學約好要去唱歌，未料就此天人永隔。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1051224

(中央社)