光復中學扮納粹引國際譴責 校方發聲明致歉

光復中學變裝遊行的醒目納粹造型引發爭議。（翻攝臉書）

光復中學變裝遊行的醒目納粹造型引發爭議。（翻攝臉書）

光復中學變裝遊行的醒目納粹造型引發爭議。（翻攝臉書）

新竹市光復中學學生23日校慶變裝遊行上，竟以納粹造型引起各界譁然，甚至引起以色列、德國及總統府譴責關注，校方火速致歉，今下午發聲明稿向社會致歉，強調學生在選擇歷史人物時，未兼顧歷史觀及世界觀，實屬校方失當，造成國家、人民的感情傷害，向社會大眾道歉，懇請不要苛責孩子。

校方聲明稿全文如下：

對於昨日因學校變裝遊行，引起各界關注及指正，在此代表學校發表嚴正聲明：

一、 於事先審核時，未能深入考究歷史事實背後所延伸之價值性，除本校疏忽外，我也會追究相關責任，以避免類似事件再次發生。

二、 孩子們在選擇歷史人物時，未能兼顧歷史觀及世界觀，確實是我們在教育上的失當，對此，我們在未來教育上自當引導孩子們有更正確的價值觀，讓全校師生共同了解和平及民族平等的重要性。

三、本校絕無支持或認同任何納粹暴行之意，對於造成相關誤解 ，因此而造成友好國家、人民的感情傷害，在此代表學校對社會大眾鄭重道歉，同時懇請大家不要荷責孩子。

四、我們未來必會更積極的輔導，培養孩子多元開闊的國際視野，讓我們的下一代能更有國際觀。

(中時)