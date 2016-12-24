慶佳節~「爆米花」入菜、送禮兩相宜!

爆米花沙拉限定期間供應，即日起至12月26日止，爆米花與新鮮沙拉迸出新滋味，售價220元。（圖片提供／莫凡彼）

金雞好運年節禮盒以中國喜慶大紅色為主色調，搭配金色增添喜氣，濃濃過節氣氛，爆米花依口味定價。（圖片提供／Garrett Popcorn Shops®）

12月底年關將近，許多人趁著連續假期與親友聚會，聚會上帶來歡樂氛圍的爆米花不能少，但你知道爆米花也能入菜嗎？

連鎖餐飲業者「莫凡彼」看準聖誕及跨年商機，推出「爆米花沙拉」大玩創意，挑戰消費者味蕾，爆米花沙拉以新鮮蔬菜為基底，搭配草莓、奇異果、番石榴及蘿美生菜，上方佐以現爆爆米花，入口新鮮蔬菜爽脆口感喚醒味蕾，香甜爆米花口感與義式酸甜油醋醬相得益彰，酸酸甜甜有戀愛感。

爆米花品牌Garrett Popcorn Shops®以中國民俗工藝剪紙藝術作為設計主軸，搭配12生肖雞年推出「金雞好運年節禮盒」，內含2個夸脫大小金雞好運桶，爆米花口味有甜鹹混合的芝加哥招牌混搭、核果風味的夏威夷果酥脆焦糖供消費者選擇，外盒包裝以紅、金色系為主色調，帶有濃濃中國風，送禮好選擇。

(中時)