蛋容器新制第一天 傳統市場早餐店全違規
裝盛蛋容器新制今（24）正式上路，《中時》記者實地走訪發現，早餐店、雜貨店、蛋行仍採可重複使用的塑膠籃裝，部分業者對新制毫不知情，但也有業者心存僥倖；農委會表示，周一起，各地方政府就會陸續派員進行重點查核，屢勸不聽者必定開罰。
農委會增訂《動物傳染病防治條例》，要求生鮮禽蛋需使用一次性包裝，過往傳統市場常見，擺置在塑膠籃中的散蛋，都必須改用一次性紙箱，或紙盤盛裝，但記者探查發現，蛋行還是用塑膠籃運送雞蛋到早餐店，雜貨店銷售的雞蛋，也還是用塑膠籃盛裝，未見人上門稽查。
蛋業老闆杜先生指出，昨天才聽到要改包裝的消息，非常突然，政府要改新制，恐怕還得從上游畜牧場開始做起，不過自己經營蛋業20多年，從巔峰期每日5000箱的運載量，至今每日仍要運送約3000箱，若全部改紙盤蛋，恐怕難以應付。
美又美早餐店許姓老闆表示，完全沒聽說新制，況且，早餐店也管不著蛋行裝盛蛋的容器，政府雖立意良好，但卻是不知民間疾苦，早餐店雞蛋進貨量大，但洗選蛋無法久放，而目前較大顆的蛋一顆大約要5~6元，若採買紙盤蛋，大約每顆會貴1元，成本只能自行吸收。
糧茂食品行老闆郭碧琮說，以散裝蛋10台斤300元價格來看，紙盤蛋大約要350元，成本增加2~3成，最後仍是消費者買單，雖然現在還沒有政府上門稽查，但若真的要開罰銷售塑膠籃裝盛的雞蛋，乾脆就不賣蛋了。
到食品行購買散蛋的消費者鄭先生表示，有聽說新制，但也擔憂成本轉嫁到消費者身上，希望維持現狀就好，畢竟選購回家後還會經過清洗等程序，應該不用太擔心。
農委會防檢局副局長施泰華回應，法規開罰第一天碰上假日，公務人員沒有上班，因此沒有去稽查，未來也會先以勸導的方式，屢勸不聽就一定開罰；此法的目標是期望畜牧場的雞蛋全部走向洗選蛋，未來也會建議修法，讓一次性包裝和洗選蛋兩種方法並存。
(中時)
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