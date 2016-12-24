「放浪兄弟」MAKIDAI車禍 肋骨骨折公演取消

MAKIDAI今傳出在北海道發生車禍。（圖／翻攝自LDH官網）

MAKIDAI受傷，公演取消。（圖／翻攝自日本雅虎）

日本北海道近來遭29年來最強暴風雪襲擊，上千名旅客因此被滯留在當地機場，天候狀況不佳，男團EXILE放浪兄弟成員MAKIDAI（真木大輔）今(24日)傳因此發生車禍，他今凌晨搭乘一輛廂型車在北海道公路上與卡車相撞，他與友人重傷送醫，經診斷後，MAKIDAI肋骨骨折，所幸沒生命危險。

日媒報導，今當地時間0時35分左右，MAKIDAI和7人搭乘廂型車，在北海道七飯町西大沼國道5號發生事故，他們所搭的車輛撞上大卡車，MAKIDAI和其中一名友人受重傷，幸好無生命危險，據悉，MAKIDAI是為了參加24、25在札幌舉行的三代目J Soul Brothers公演，但因飛機停飛，所以才搭車上公路，沒想到卻發生意外，主辦單位也緊急宣布公演取消，令粉絲相當擔心。

(中時電子報)