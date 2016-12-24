陸研究所考試首納在職生 報考人數大增
中國大陸2017年全國碩士研究生招生考試今天登場。受在職研究生首次納入統一考試影響，大陸多地報名人數出現大幅成長。
中新網報導，近十年來，大陸每年報考研究所的人數均在120萬人以上，2016年達到177萬人。
根據中國教育在線發布的「2017年全國研究生招生數據調查報告」顯示，受在職研究生首次納入統一測驗的影響，大陸2017年研究生招生考試報名人數大幅成長。其中以河南、遼寧、黑龍江等地報名人數創新高。
報告指出，以河南為例，報名確認考生15.66萬人，比去年增加2.07萬人，報考人數和增幅均創歷史新高。此外，北京、新疆、江西等地報名人數均出現了20%以上的增幅，新疆較上年增幅更是達到32.18%。
報告提到，在職研究生首次納入統一測驗後，2017年考研報名人數成長率預計將達到17%至20%。而報名考生中，報考非全日制碩士研究生的考生佔比明顯，北京、江西報考人數佔比達到13.1%、10.7%。
報導表示，過去大陸在職人士報考研究生都只需要參加每年舉行的在職人員全國聯考。但大陸教育部已明確，今年起不再組織在職人員攻讀碩士專業學位全國聯考。
未來，大陸在職人士攻讀碩士學位都以非全日制研究生教育形式，納入大陸國家招生計劃和全國碩士研究生統一入學考試。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。