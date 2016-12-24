陸研究所考試首納在職生 報考人數大增

中國大陸2017年全國碩士研究生招生考試今天登場。受在職研究生首次納入統一考試影響，大陸多地報名人數出現大幅成長。

中新網報導，近十年來，大陸每年報考研究所的人數均在120萬人以上，2016年達到177萬人。

根據中國教育在線發布的「2017年全國研究生招生數據調查報告」顯示，受在職研究生首次納入統一測驗的影響，大陸2017年研究生招生考試報名人數大幅成長。其中以河南、遼寧、黑龍江等地報名人數創新高。

報告指出，以河南為例，報名確認考生15.66萬人，比去年增加2.07萬人，報考人數和增幅均創歷史新高。此外，北京、新疆、江西等地報名人數均出現了20%以上的增幅，新疆較上年增幅更是達到32.18%。

報告提到，在職研究生首次納入統一測驗後，2017年考研報名人數成長率預計將達到17%至20%。而報名考生中，報考非全日制碩士研究生的考生佔比明顯，北京、江西報考人數佔比達到13.1%、10.7%。

報導表示，過去大陸在職人士報考研究生都只需要參加每年舉行的在職人員全國聯考。但大陸教育部已明確，今年起不再組織在職人員攻讀碩士專業學位全國聯考。

未來，大陸在職人士攻讀碩士學位都以非全日制研究生教育形式，納入大陸國家招生計劃和全國碩士研究生統一入學考試。1051224

(中央社)