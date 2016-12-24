高中生扮納粹 教長：不宜以傷痛作創意

我要評比

新竹光復中學校慶典禮，學生扮演納粹軍裝，引發爭議。教育部長潘文忠說，「不宜以傷痛的歷史作創意表演。」校方和教師有必要事先告知學生，此舉會刺痛到一些人，非常不妥當。

以色列駐台辦事處上午指出，學校應該教育人與人之間的寬容和理解，對台灣出現這種無判斷力的事件除非常失望，也要強烈譴責。

教育部長潘文忠今天接受中央社採訪，認為此事「非常不妥當」。他提到，學生可能不明瞭背後的歷史意義，老師應該引導學生，面對這類歷史議題，不宜用休閒娛樂的心態處理。

潘文忠表示，教育部國民及學前教育署將派人深入瞭解事情始末，如果相關人員有疏失之處，也會做處理。

潘文忠也提到，今天光復中學的事情發生了，除了謹慎處理外，希望各級學校也將此視為一個「機會教育」，避免類似狀況再發生。

有輿論認為，教育部近年來透過一系列規範，包括鬆綁髮禁、服儀等，讓學校不敢管學生，才導致光復中學事件。對此，潘文忠認為兩者不能相提並論，服儀經過公開討論程序，才由師生、家長一同形成共識。

潘文忠建議，教師如果事先知道學生要以傷痛歷史作表演題材，該做的不是直接嚴禁，而是坐下來好好地談，讓學生瞭解事情的嚴重性，一同分析可能的後果，帶領討論和省思，再一同決策。若只是單純地禁止創意，不見得有成效。1051224

(中央社)