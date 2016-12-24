光復中學校慶學生扮納粹 教育部長潘文忠道歉

新竹光復中學校慶典禮上，有學生穿著納粹軍裝，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，「非常不妥當」，作為教育大家長他為此事道歉，並希望各級學校藉此「機會教育」，未來不應該再以世界都傷痛的歷史作創意表演。

以色列駐台辦事處上午指出，學校應該教育人與人之間的寬容和理解，對台灣出現這種無判斷力的事件除非常失望，也強烈譴責。

潘文忠認為，以娛樂方式呈現世界都傷痛的理事，「非常不妥當」，學生可能不了解背後的歷史意義，但教育部和學校沒有給予學生適當的指導，作為教育大家長，他為此表示抱歉；潘文忠指出，教育部國教署將派人深入瞭解事情始末，如果相關人員有疏失之處，也會做處理。

潘文忠希望，各級學校可將光復中學的案例視為「機會教育」， 一起探討之後如果發生類似事件，該如何處理，並避免類似狀況再發生。

(中時)