新北社區規畫師成果展 分享社造經驗
新北市城鄉局今天（24日）在中和4號公園舉辦「105年度新北市社區規畫師駐地輔導計畫成果展」，城鄉局長邱敬斌表示，市府已培訓88名準社區規畫師，希望未來新北市在社區規畫師輔導下，讓全新北的社區營造成為最具特色的美麗生活景觀。
邱敬斌今天頒發證書給88名已完成培訓的準社區規畫師，並分享新北市社區總體營造成果。邱敬斌指出，今年度提出社規師駐地輔導計畫的社區中，共有12案獲得補助，總補助經費近300萬元。
城鄉局表示，今年度社規師成果展以「New Better Life：新北安居．藝齊社造」為主題，約100多人前往參觀，立委林德福、新北市議員陳錦錠及許昭興均肯定社區利用這項計畫補助款成功改善社區環境，讓在地生根學習工作坊的精神深入社區，並成功凝聚社區共識，來賓們攜手滾動社區營造氣球，期許未來新北市社區營造能長長久久、永續經營。
永和社區大學表示，透過城鄉局社規師駐地輔導計畫補助案，改善中和4號公園內舊有綠地，營造不同的香藥草花園環境，讓民眾擁有更好的生活環境，很感謝城鄉局的協助。
邱敬斌表示，城鄉局今年度已完成12案輔導補助案，分布於市淡水、三峽、金山、樹林、瑞芳、坪林、石碇區等地區，藉由取得認證的社規師協助凝聚在地居民共識，並鼓勵空間專業者及社區民眾共同參與環境改造，一起實踐提升生活環境品質，改善周遭窳陋環境、形塑在地特色，營造出「宜居新環境」的社區空間。
(中時)
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