郭嚴文復健趕春訓 盼明年打出好成績
Lamigo桃猿內野手郭嚴文，今返回高中母校南英商工，參加OB賽事，談到開刀復健情形，他表示，目前就是持續復健，請教醫生什麼能做，應該可以趕上球隊春訓。
郭嚴文今年初就因開刀治療左膝半月板與右手肘骨刺，缺席兩個月，今年8月又因左肩傷勢休息一個月，球季結束後再次去開刀，不過猿隊2月才開始正式春訓，郭嚴文說，開訓應該可以正常參加，不過目前還不能像正常人一樣，還是會有些地方不舒服。
今年球季結束，郭嚴文剛好走完2年的複數年合約，結果今年球季卻諸多不順，對於談薪方面可能受到壓縮，他回應，是感覺有點可惜，不過也沒辦法，只能盼明年球季再度打出好成績。
(中時電子報)
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