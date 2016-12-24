學生校慶扮納粹 教育部長道歉

新竹光復中學校慶典禮中，有學生扮演納粹軍裝，引發爭議。教育部長潘文忠今天為此事道歉，並希望各級學校以此事為「機會教育」，不宜以傷痛的歷史作創意表演。

以色列駐台辦事處上午指出，學校應該教育人與人之間的寬容和理解，對台灣出現這種無判斷力的事件除非常失望，也要強烈譴責。

教育部長潘文忠今天受訪表示，光復中學發生這樣的事情，刺痛到過往的對立事件，對於國際上有影響的相關人士，一定會有相當地感傷，作為台灣教育的大家長，他要為此事慎重地表達歉意。

潘文忠也提到，教育部會派人深入瞭解事情始末，如果相關人員有疏失之處，也會做處理。他希望各級學校把此事視為一個「機會教育」，一同探討之後如果發生類似事件，該如何處理。1051224

(中央社)