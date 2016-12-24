高中生扮納粹 綠委：教育部應主動調查
中學生在校慶穿上納粹服裝引爭議，民主進步黨籍立法委員吳思瑤今天表示，這已經不是創意不創意的問題，教育部應即刻主動展開調查，啟動「私校法」程序，議定懲處方案。
有網友在PTT爆料，新竹光復中學在校慶活動中，有班級穿上納粹軍裝，揮舞納粹旗幟，更製作出虎式坦克的模仿品。
吳思瑤表示，模仿納粹出現在校園公開活動，這已經不是創意不創意的問題了，這樣失敗的教育事件，以色列辦事處都不滿說話，「教育部還能沈默嗎？」
吳思瑤說，政府對私校雖非主導辦學，但也不是沒有政策工具可用，例如補助經費的額度、核定招生名額等，都還是可以輔導管理私立學校。
吳思瑤表示，教育部應該即刻主動展開調查，啟動「私校法」程序，召開私校諮詢會，議定懲處方案。她也預告，輔大性侵案、東海校園文資保存案，會持續對教育部緊迫盯人，「新竹光復中學，會是我下一個強力緊盯的黑名單」。1051224
(中央社)
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