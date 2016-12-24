民進黨曾用希特勒做政黨廣告 引發國際抗議
新竹光復高中學生在校方活動上著納粹服裝，舉納粹旗幟表演，甚至擺出希特勒招牌致敬姿勢，引發軒然大波。不少網友仍為學生護航，甚至稱猶太人被殺跟台灣有何關係，然而此事已重創台灣國際形象。且網友揪出，2001年時民進黨執政便用希特勒做「嗆聲新世代」的廣告，當時便引發國際抗議與國際媒體的批評。
納粹在二次世界大戰時期屠殺6百萬猶太人，史稱「大浩劫」，這對猶太人來說是難以抹滅的傷痛。不僅是猶太人，納粹對於華人也從監控打壓變為迫害，當時沒有離開德國的華人也被送至勞改營或集中營虐待。
網友在新竹光復高中相關新聞下留言，民進黨就曾以希勒特做政黨廣告過。民進黨在陳水扁執政時，於2001年推出政黨廣告「嗆聲新世代」，最先看到的鏡頭是長達10秒鐘的納粹宣傳片，大獨裁者希特勒一邊狂叫，一邊揮舞著手臂。廣告中也出現美國前總統肯尼迪、古巴強人卡斯特羅、台灣前總統李登輝的畫面。
以希特勒做宣傳的廣告播出後瞬間在國際引發極大爭議，全世界猶太組織表示強烈抗議，美國反誹謗聯盟會長福克斯曼也立即要求停播廣告，並說希特勒決不是年輕人在政治或其他方面的楷模，台灣顯然有必要進行有關二戰歷史的再教育。
據《環球時報》，當時民進黨面對國際與外界的不滿狡辯稱「希特勒敢於說出心里話」。面對國際社會的反對聲浪，民進黨召開了記者會。當時擔任青年發展部主任的現任台北市議員阮昭雄聲稱「拍攝這則廣告是為了鼓勵年輕人向民進黨敞開心扉，說出內心真實感受。」
在國際的不滿下，民進黨先是表示不更動廣告，但在希特勒畫面旁加註「獨裁造成災難」的紅色字樣繼續播出，但最後仍由民進黨主席謝長廷宣佈廣告停播。但此事已讓台灣在國際觀形象大傷，美國反誹謗聯盟會長福克斯曼當時也表示，此事凸顯台灣仍需要有關納粹德國屠殺猶太人的教育。
(中時電子報)
文章來源：民進黨用希特勒做廣告
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