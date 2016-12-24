收錄僅存6名文面耆老記憶 文史工作者感嘆太晚

田貴實20多年來以影像記錄文面長者，最大的我遺憾就是文面耆老方阿妹（書中照片），未能親眼目觸自己的故事。（張祈攝）

由輔仁大學劉德興助理教授、苗栗泰安鄉攝影家劉仁祥與秀林鄉文面文史工作室田貴實組成的編輯團隊，紀錄全台僅存6名文面耆老人的故事，新書《永不消失的榮耀記憶》今天舉辦發表會。（張祈攝）

「看著文面老人從300多人殞落到現在僅剩5人，終於有機會將他們的故事結成書」，文面文史工作者田貴實20多年來以影像記錄紋面長者，他感嘆地說，政府這項國寶級文化資產保護做得太晚了，但他會繼續記錄到自己回到祖靈身邊為止。

由輔仁大學劉德興助理教授、苗栗泰安鄉攝影家劉仁祥與秀林鄉文面文史工作室田貴實組成的編輯團隊，從今年3月起，進行全台僅存6名文面耆老人的記錄工作，他們走訪部落透過長者們口述歷史、配合影像記錄，新書《永不消失的榮耀記憶》新書發表會，在殺豬祈福儀式及族人的歌聲中展開。

「看著文面耆老相繼離世，內心真的很著急！」，田貴實說，20多年前意識到文面耆老的珍貴性，帶著相機、紙筆走進部落田野調查，克服溝通障礙、老者重聽的困難，隨著收集到的資訊愈多，長者人數卻從300多人到現在只剩各位數，每天都在跟長者們的生命賽跑，他祈禱祖靈再多給他一點時間。

唯一讓田貴實深感遺憾的是，今年7月一位秀林鄉文面耆老方阿妹，未能親眼目觸自己的故事，先離開人世間，他回憶，每次拜訪，方阿妹總要求他要先一起唱首日本歌，才願意分享故事，方阿妹向他保證，回到祖靈身邊那一天，她要向田爸爸、田媽媽誇獎他們的兒子很好、很棒，讓田貴實忍不住淚流滿面。

其中「最年輕」文面耆老林智妹今年已高齡94歲，她說，15歲那年統治部落的日本人強制割除了她臉上的額文，象徵美麗的文面成了一道難以啟齒的疤痕，也是她心中永遠的痛，她感謝文史工作者看見了疤痕下的印記，她說，這本書要作為傳家之寶，讓後代子孫認得祖先的印記。

(中時)