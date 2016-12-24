疑被不雅自慰片所害 男星突遭節目換掉

徐俊英將退出參與節目《跟著書本行動》。(圖／翻攝自韓網)

韓星徐俊英日前捲入不雅影片風波，全裸自慰影片在網路瘋傳，雖然他未對外做出任何回應，不過現有消息指出，他將退出參與節目《跟著書本行動》，疑跟近日新聞有關。

徐俊英日前一直在拍攝《跟著書本行動》，還在社群公開他的照片宣傳，不過近日卻已被刪除，而節目組也證實他將退出節目，不過卻沒說離開的理由，大家也猜測和自慰影片有關，外傳另一位男星元基俊將取代他的位置，節目也順延一個禮拜首播。

(中時電子報)