扁公開發言是否適當？中監：再評估

陳水扁睽違8年公開致詞，出席女兒陳幸妤診所開幕，感謝馬英九讓他重拾親情。(曹婷婷攝)

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前總統陳水扁今天出席女兒陳幸妤的牙醫診所開幕公開致詞是否適當？台中監獄表示，因扁致詞內容較長，會由醫療小組共同討論後，再做決議。

陳水扁今天上午致詞一開頭就說：「這是第一次公開講話，擔心也是最後一次」，接著又侃侃而談有關女兒從小到大的故事，台中監獄因准許扁參與此活動，並未派員在現場，副典獄長林順斌表示，之後會由醫療小組成員，針對扁的談話內容和身體狀況等，共同討論和評估後，再做出決議。

(中時)