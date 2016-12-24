挑戰柯P 羅智強宣布參選台北市長

我要評比

前總統府副秘書長羅智強24日宣布投入台北市長競選。（報系資料照 黃世麒攝）

繼柯文哲表態考慮競選連任後，第2個要挑戰台北市長寶座的人出現了！前總統府副秘書長羅智強今宣布，要「三階段」投入台北市長選舉，不過他自設的第一個門檻就超級高標：臉書粉專突破100萬人。

羅智強在臉書貼文表示，台灣今天陷入黃鐘毀棄、瓦釜雷鳴，劣幣驅逐良幣的惡性循環。中間力量、正道力量瀕臨瓦解，台北的建設空前停滯，台灣的不安空前凝重。他不想沉默，決定投入台北市長選舉，「把失去的道理找回來」。

羅智強表示將以三階段投入台北市長選舉，第一階段是臉書粉專衝破100萬；第二階段是投入國民黨初選；第三階段是發起「三個找回運動」，把台北失去的建設、台灣失去的正道、兩岸失去的和平找回來。

以下為羅智強臉書全文：

「昔日真金不換的道理，於今與破銅相類。」這是簡媜的一段話。

看到台灣今天陷入黃鐘毀棄、瓦釜雷鳴，劣幣驅逐良幣的惡性循環。中間力量、正道力量瀕臨瓦解，台北的建設空前停滯，台灣的不安空前凝重。那些讓城市前進、社會安和、兩岸和平的「道理」漸漸崩解。

我不想沉默，決定投入台北市長選舉，「把失去的道理找回來」。

我決定，以三階段投入台北市長選舉：

一階段，「強往直前：一個人的初選」。設定明年底前，臉書粉專衝破100萬的「超高門檻」，爭取社群認同，達標就參選。

二階段，「強棒出撃：尋找國民黨最強棒」。投入國民黨初選，尋覓國民黨的團結公約數，尋找國民黨的勝選最強棒，若最強棒是自己就「當強不讓」，若是別的優秀同志就「強力相挺」。

三階段，「強越關山：找回台北建設、台灣正道、兩岸和平」。投入大選，發起三個找回運動，要把台北失去的建設、台灣失去的正道、兩岸失去的和平找回來。

募100萬讚，第一階段已起跑，請志同道合的朋友們，助我一臂。

我們，一起努力。

(中時電子報)