學生扮納粹 教育部將扣光復中學私校補助款

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新竹光復中學校慶典禮中，有學生穿上納粹軍裝，引發軒然大波。教育部長潘文忠今為此致歉，對校方未盡審查之責表示譴責，將對光復高中行政失職部分進行懲處，並扣減私校補助款。

教育部認為，學生將全世界都感到哀悼的歷史傷痛變成變裝活動實屬不妥，教育部國教署已成立專案小組，到光復中學進行調查，並督導學校改進。

教育部對校方在此活動中的作為深表譴責，將對光復高中行政失職部分進行懲處，並扣減私校補助款。

教育部表示，將對全國各級學校加強宣導，不要再讓類似事件重演，徹底落實學生歷史教育和國際觀，尊重多元文化和種族的特色。

(中時)