刑事局大數據抓毒 扣2萬包毒咖啡
警方緝毒雷厲風行，刑事警察局今天表示，透過大數據資料庫掌握毒犯行蹤，專案期間查獲2萬多包毒咖啡、K他命80公斤及一粒眠5萬4810粒，將持續查緝，根除新興毒品氾濫問題。
刑事警察局督察鄺慶泰表示，近期的新興毒品常偽裝成咖啡包、奶茶包，甚至還佯裝成動漫「蛋黃哥」的外包裝以規避警方查緝，警方配合台灣高等檢察署緝毒行動，鎖定新興毒品加強查緝。
鄺慶泰指出，警方運用大數據資料庫、交叉比對掌握毒販行蹤，並分析110勤指中心報案紀錄方式，預先鎖定350處治安熱點搜查。自今年1月至10月，共查獲2萬1890包毒咖啡包，有逐年增加的趨勢。
另外，12月22日至24日，共查獲1220件毒品案件，並逮捕1336人，查扣各級毒品99.47公斤。包括屏東縣東港鎮外海漁船走私80公斤K他命、桃園機場查獲5萬4810一粒眠，重量達16.88公斤。
警方指出，緝毒專案雖然告一段落，但不代表是任務的結束，而是新任務的開始，將會持續查緝，根除毒品氾濫問題。1051224
(中央社)
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