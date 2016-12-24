美媒：川普擬延攬的高官傳與一馬案有關

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美國「華爾街日報」爆料，美國總統當選人川普擬延攬高盛總裁寇恩為白宮國家經濟會議主席，而寇恩是批准高盛與一馬發展公司交易案的關鍵人。

「華爾街日報」日前報導說，因批准與一馬發展公司（1MDB）籌募數十億美元的交易案，而遭美國司法單位調查的高盛集團（Goldman Sachs），當時批准這項交易案的人正是寇恩（Gary Cohn）。

截至目前為止，寇恩、高盛以及美國司法部皆未回應相關報導。

川普在本月初表示，可能延攬寇恩負責協調政府經濟政策，也可能會延攬高盛資深高層主管兼對沖基金經理梅努欽（Steven Mnuchin）擔任財政部長，高盛另一名銀行家巴農（Stephen K.Bannon）則將被延攬為白宮策略長與資深顧問，凸顯川普與高盛的深厚關係。

同時，美國「紐約時報」也報導，美國司法部正調查高盛是否知道一馬發展公司籌募數十億美元背後的最終用途。

消息說，高盛律師團最近曾向美國聯邦檢察官和紐約金融服務部提供有關交易訊息，惟訊息至今未獲授權公開。

據報導，雙方最近曾在華盛頓司法部舉行會議，下次會議則定於1月在華盛頓舉行。1051224

(中央社)