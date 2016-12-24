學生變裝秀扮納粹 校方對社會鄭重道歉
新竹光復中學日前舉辦變裝秀活動，有學生扮成德國納粹武裝，引發輿論；對於造成相關誤解，及對友好國家、人民的感情造成傷害，學校對社會大眾鄭重道歉，同時懇請大家不要苛責孩子。
校方今天澄清，僅為歷史人物設定，絕無支持或認同納粹暴行之意。
光復中學日前舉辦「歲末感恩．光復有愛」校慶活動，其中有以歷史人物為主題的「聖誕感恩變裝秀」，但卻有班級扮成德國納粹武裝，包括服裝、旗幟、軍徽等裝扮，還用紙箱製作戰車，模仿德軍親衛隊受校閱之場景。
然而，在學生們變裝玩樂的歡笑聲後，卻觸碰了國際性的敏感話題，不少網友留言批評「這些學生知道歷史嘛」，質疑「那個符號代表的意義是什麼，孩子們真的清楚嗎？」甚至引發以色列駐台辦事處對此發表強烈譴責，呼籲台灣應教導大屠殺的歷史及意義。
對此，校方今天做出回應，表示在事先審核時，未能深入考究歷史事實背後所延伸之價值性，確實疏忽，也將追究相關責任，以避免類似事件再次發生。
校方也指出，孩子們在選擇歷史人物時，未能兼顧歷史觀及世界觀，確實是學校在教育上的失當，對此，在未來教育上自當引導孩子們有更正確的價值觀，讓全校師生共同了解和平及民族平等的重要性。
校方也強調，絕無支持或認同任何納粹暴行之意，對於造成相關誤解，因此而造成友好國家、人民的感情傷害，學校對社會大眾鄭重道歉，同時懇請大家不要苛責孩子，未來會更積極輔導，培養孩子多元開闊的國際視野，讓我們的下一代能更有國際觀。1051224
(中央社)
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