測試殲15 陸遼寧艦今於黃海進行訓練

大陸解放軍未來航母艦載機主力殲15。（圖/Garudtejas7@維基百科）

大陸解放軍最新的遼寧號航空母艦，今日於黃海海域，結合艦載機主力殲-15戰機進行例行操演。本次操演除了航母之間的編隊訓練與戰術訓練外，還包含了殲-15戰機的艦上起降、空中加油與空中對抗訓練，

據大陸人民網報導，甫完工下水的首艘航空母艦遼寧號，今日結合解放軍艦載機主力殲-15戰機，在黃海海域進行例行性軍事操演。本次操演除了協調遼寧號的航母編隊外，主要仍是加強殲-15的實際作戰與飛行能力。畢竟日前外界曾多次質疑殲-15戰機的實用性與性能，解放軍更曾在某次試飛過程中損失一名飛行員，讓大陸軍方不斷加緊進行改良。從直播畫面中可見，殲-15戰機在起飛與空中加油任務都相當成功。

解放軍現役的殲15戰機就是仿照俄國生產的蘇愷33型戰機為原型製造。（圖/Igor Bubin@維基百科）

遼寧艦在黃海海域操演的畫面。

殲-15戰機，是大陸軍方仿從烏克蘭取得的蘇愷33戰鬥機（Su-33），由瀋陽飛機工業集團研製生產。從一開始就設定為艦載機，成為中國航空母艦計畫的一環。自2009年8月首次試飛後，引起外界不少的好奇心。次外在2012年更出現衍生型號殲-15S，屬於雙座版本，加強掛彈量並其的作戰半徑更寬廣。但不幸的是，今年4月底在一次飛行測試中發生儀器故障，飛行員張超彈跳不及墜地身亡，成為殲15成軍後最大的污點。

今日於黃海進行操演的遼寧號航母與殲15戰機起降。（圖/人民網）

大陸官方對本次黃海操演表達高度讚許，並指出艦載機飛行員愈來愈成熟，且多已取得飛行合格證書，下一步的訓練計畫將是跨海域和區域的訓練。

(中時電子報)