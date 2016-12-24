王俐人拍賣二手衣 幫助流浪貓

寵物耶誕市集今天登場，藝人王俐人現場拍賣二手衣，並將所得捐給流浪貓協會。王俐人呼籲，毛小孩不會講話，因此需要花更多心思照顧，「領養不棄養」。

明天就是耶誕節，MAJI集食行樂「毛起來過聖誕」寵物耶誕市集今明兩天在花博展開，以「毛起來過聖誕」為主題，讓飼主與自己心愛的毛小孩能一起過耶誕節。除了市集以外，現場也舉辦愛心公益活動，王俐人準備150件衣服到現場拍賣，並將所得全部捐給台北市流浪貓保護協會。

王俐人表示，150件衣服除了包含自己的以外，還有從其他藝人像是賴薇如、夏宇童、成語蕎等人募集而來。她說，她與台北市流浪貓保護協會合作已經7年了，協會需要募資來幫助流浪貓，因此用拍賣的方式，鼓勵民眾做愛心，也讓衣服有第二個生命。

王俐人表示，從一開始朋友介紹去站台，到後來親自擔任志工，舉辦義賣活動，只要能夠台北市流浪貓保護協會幫助送養或是推廣TNR等，她都會盡力去協助。

坦承愛貓也是貓奴，王俐人說，家裡飼養了兩隻貓咪，都已經超過10年。她呼籲，很忙的人請不要亂養寵物，不論是貓咪狗狗，「牠們都是小孩子」，毛小孩不會講話，因此需要花更多心思在他們身上。

她表示，想養寵物的民眾，現在外面還有許多流浪貓咪跟狗狗，甚至有許多被遺棄的狗狗也是在店裡購買而來的，「請領養代替購買」。1051224

(中央社)